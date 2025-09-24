Tessile contemporaneo le sfide Infrastrutture e cultura d’impresa Le sinergie per un futuro sostenibile
La culla dell’economia circolare ante litteram, grazie al tessile riciclato, si interroga su come declinare in versione contemporanea il suo know how secolare. Un saper fare che si trova a confrontarsi con sfide non semplici, ma già note, come quella della transizione ecologica e digitale, del ricambio generazionale. Trasformazioni in corso finite nella morsa di una crisi perdurante, aggravata dall’instabilità geopolitica, dalle guerre, dal caro energia, dai dazi, a cui vanno aggiunte l’illegalità che è emersa dal cosiddetto distretto parallelo, fatto di aziende a conduzione straniera, la carenza di ordinativi per cui il ricorso alla cassa integrazione oltre i periodi stagionali canonici pratesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Innovazione, filiere e futuro del tessile contemporaneo
Un ecosistema vivo di creatività e precisione. Ogni gesto, ogni macchina, ogni filo nella nostra fabbrica contribuisce a trasformare la tradizione tessile in soluzioni contemporanee, performanti e sostenibili. A living ecosystem of creativity and precision. Every ge - facebook.com Vai su Facebook
