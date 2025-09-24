Terzo polo bancario e futuro di Mps
Alberto Cortonesi (foto), delegato all’economia di Azione Siena, interviene sull’Opas di Mps su Mediobanca: "Mentre Azione crede e lavora per un terzo polo politico, indispensabile per sottrarre l’Italia agli opposti estremismi, prende forma il terzo polo bancario: il nuovo Monte dei Paschi, reduce dal matrimonio con Mediobanca e con Assicurazioni Generali già nel mirino. Un’operazione di enorme rilievo – dice Cortonesi –, che tuttavia non ha ricevuto l’attenzione politica che meriterebbe. Siena ha ormai perso ogni possibilità di incidere sul futuro della sua Banca, a causa della miopia della classe dirigente locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Vibo Valentia. Francesco Bevilacqua: “Deluso dalla destra calabrese, sogno un terzo polo fondato su progetto e collettività”
BPER conquista BPS, in Borsa titoli brindano alle nozze a +6,5% e +6,2%, Papa al GdI: "Soddisfatto, faremo una fusione e ci consolideremo come terzo polo e 6 mln di clienti"
Banco BPM-Mps, si fa strada il rilancio del Terzo Polo col Mef dopo il ritiro di UniCredit e l'avanzata dell'Agricole - confermate anticipazioni del GDI
Al di là di qualsiasi legge elettorale, si impone alle prossime elezioni la presenza di un terzo polo per la democrazia liberale e la sicurezza europea. È troppo presto per capire chi ne farà parte. Sarebbe questa la casa dei riformisti à la Gentiloni e dei popolari - facebook.com Vai su Facebook
Terzo polo bancario e futuro di Mps; Mps, assalto a Mediobanca e poi Banco Bpm: nasce il super terzo polo; Colombani su Huffington Post: il futuro di Mps, una banca con azionariato stabile al servizio del Paese.
Azione Siena: “Il terzo polo bancario e il futuro di MPS” - Da Alberto Cortonesi, delegato all’economia – direttivo Azione Siena, riceviamo e pubblichiamo. Come scrive ilcittadinoonline.it
L'aiutino fiscale che mette in difficoltà Mps. Tramonta il terzo polo bancario - Il Mef chiede alle banche di rinviare l’uso dei crediti fiscali: un sacrificio per la nuova Montepaschi che si prepara all’acquisizione di Piazzetta Cuccia. Si legge su ilfoglio.it