Terremoto scossa di magnitudo 3 al largo di Messina
Un terremoto di magnitudo 3 è stato localizzato dagli strumenti dell'Ingv al largo della costa di Messina, questo pomeriggio, alle 17:06, a una profondità di 129 chilometri. Un terremoto di magnitudo 3 è stato localizzato dagli strumenti dell'Ingv al largo della costa di Messina, questo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto, scossa di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska e Ecuador
Terremoto a San Francisco, scossa di magnitudo 4.3
#Terremoto, scossa ML 3.8 registrata da @INGVterremoti alle ore 23:11 nella zona di Massa Martana (PG): nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei #vigilidelfuoco
Terremoto oggi Perugia M 3.8/ Ingv ultime notizie: forte scossa avvertita dall’Umbria alle Marche - 8, le ultime notizie e i dati dell'Ingv: forte scossa avvertita dall'Umbria alle Marche, fino a Roma ... Riporta ilsussidiario.net
Terremoto a Perugia di magnitudo 3.8 con epicentro Massa Martana, scossa avvertita anche a Teramo e Ascoli - 8 con epicentro vicino Perugia avvertita nel Centro Italia: al momento non si segnalano danni a cose o persone ... Scrive virgilio.it