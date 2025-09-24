Terremoto scossa di magnitudo 3 al largo di Messina

Un terremoto di magnitudo 3 è stato localizzato dagli strumenti dell'Ingv al largo della costa di Messina, questo pomeriggio, alle 17:06, a una profondità di 129 chilometri. Un terremoto di magnitudo 3 è stato localizzato dagli strumenti dell'Ingv al largo della costa di Messina, questo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

