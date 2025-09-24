terremoto in italia scossa poco fa

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, 24 settembre 2025 alle ore 17:06, con magnitudo 3 e una profondità di 129,2 km, nel territorio di Brolo (ME). Secondo la scala Richter, un sisma di questa entità rientra nella categoria dei terremoti “molto leggeri”, generalmente avvertiti dalla popolazione ma che non provocano danni significativi. L’area resta comunque monitorata costantemente, mentre i servizi meteo e sismici – come segnala iLMeteo.it – forniscono aggiornamenti in tempo reale non solo sulle eventuali repliche, ma anche sulle condizioni meteorologiche nei comuni vicini all’epicentro, per supportare le operazioni di prevenzione e aiuto alle popolazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

