terremoto in italia scossa poco fa

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, 24 settembre 2025 alle ore 17:06, con magnitudo 3 e una profondità di 129,2 km, nel territorio di Brolo (ME). Secondo la scala Richter, un sisma di questa entità rientra nella categoria dei terremoti “molto leggeri”, generalmente avvertiti dalla popolazione ma che non provocano danni significativi. L’area resta comunque monitorata costantemente, mentre i servizi meteo e sismici – come segnala iLMeteo.it – forniscono aggiornamenti in tempo reale non solo sulle eventuali repliche, ma anche sulle condizioni meteorologiche nei comuni vicini all’epicentro, per supportare le operazioni di prevenzione e aiuto alle popolazioni coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: terremoto - italia
Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)
Terremoto, nuova scossa in Italia poco fa
Trema ancora la terra in Italia: scossa di terremoto, tanta paura tra gli abitanti
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito la Grecia alle ore 4:20 (3:20 in Italia). Come riportato dall'INGV, l'epicentro è stato localizzato a 11 km a est di Uranopoli. - facebook.com Vai su Facebook
? Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 avvertita in centro Italia. Epicentro a Massa Martana (PG), ipocentro a 8 km di profondità. - X Vai su X
Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli, magnitudo 4.0. Non si registrano danni nel capoluogo partenopeo; Campi Flegrei, Gargano, Catanzaro e Potenza. Perché così tanti terremoti nel Sud Italia; Terremoto Udine, scossa magnitudo 3.3: la terra trema poco prima delle 23. Avvertito in diverse aree della Carnia.
Terremoto oggi a Pesaro-Urbino, magnitudo 2/ Ultime notizie INGV: a Borgo Pace 18 scosse nella notte - Urbino: il territorio di Borgo Pace protagonista di uno sciame sismico che dura da tutta la notte ... Da ilsussidiario.net
Terremoto oggi nel Lazio, 17 settembre: scossa di m 3.2 a Latina: dati Ingv - L’Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella nottata di oggi mercoledì 17 settembre, una scossa di terremoto di magnitudo 3. centrometeoitaliano.it scrive