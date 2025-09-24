Terranuova Bracciolini | modifiche al servizio di raccolta rifiuti per la festa del Perdono

In occasione della Festività del Perdono (che si svolgerà dal 26 al 30 settembre), Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di igiene urbana nel comune di Terranuova Bracciolini. Tutte le variazioni sono state concordate dal gestore con l’Amministrazione comunale con l’intento di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it