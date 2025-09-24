Terni Stefano Bandecchi sul nuovo ospedale | Proietti ha mantenuto la parola Malafede dai politici di destra e sinistra

Un fiume in piena il sindaco Stefano Bandecchi, reduce dal positivo incontro di inizio settimana sul nuovo ospedale di Terni. Il primo cittadino ha infatti convocato una conferenza stampa lampo, per fornire il proprio pensiero, a seguito delle reazioni provenienti dalla politica locale sul. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - stefano

Terni, Stefano Bandecchi: “Confartigianato l’ha fatta fuori dal vasetto. Pronti ad aprire un tavolo di confronto”

Terni, Stefano Bandecchi incontra gli operai del Comune: “Siete diventati tutti principi” VIDEO

Terni, Stefano Bandecchi ‘attacca’ gli operai: “Stile comunicativo che conosciamo bene. Faremo la nostra parte”

Insieme al sindaco e presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi, e ai nostri tecnici, abbiamo avuto un incontro per fare il punto sul progetto del nuovo ospedale di Terni. Abbiamo ribadito che la struttura si farà, sarà realizzata con risorse interament - facebook.com Vai su Facebook

Terni, Stefano Bandecchi sul nuovo ospedale: “Proietti ha mantenuto la parola. Malafede dai politici di destra e sinistra”; Nuovo ospedale di Terni, Bandecchi: “ora con la regione c’è sintonia”; Terni: 'pax' Regione-Bandecchi sul nuovo ospedale. «Finalmente sintonia. Le mie idee hanno convinto.

Nuovo ospedale, Bandecchi: «A Terni c’è mafia». E svela ‘compromesso’ Casciari - Se a seguito del primo incontro, tra il presidente della Provincia (e sindaco di Terni) Stefano Bandecchi e la governatrice umbra Stefania Proietti, erano tutti concentrati a difendere l’o ... umbria24.it scrive

Nuovo ospedale di Terni, Regione e Comune al lavoro. Secondo incontro tra Proietti e Bandecchi - Si è svolta in mattinata nel centro multimediale una seconda riunione sulla costruzione del nuovo ospedale di Terni tra la presidente della Regione Stefania Proietti e il sindaco di ... Da umbrianotizieweb.it