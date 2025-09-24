Terni al museo diocesano la presentazione del libro La scuola delle nonne di Marisol Burgio di Aragona

La Società Dante Alighieri – Comitato di Terni riprende le proprie attività dopo la pausa estiva. Una nuova iniziativa in programma è la presentazione del libro “La scuola delle nonne – Viaggio nel passato attraverso la cucina di una nonna dalmata e di una renana” di Marisol Burgio di Aragona, in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - museo

“Supercarslot ha un valore per Terni e per il territorio, sia dal punto di vista turistico che da quello economico. Terni ha un forte legame con i motori, potendo vantare, fra gli altri, due grandi campioni come Libero Liberati e Borzacchini ed ha anche un museo im - facebook.com Vai su Facebook

Terni, al museo diocesano la presentazione del libro “La scuola delle nonne” di Marisol Burgio di Aragona; La Società Dante Alighieri di Terni riparte con i sapori della memoria; Terni. Museo diocesano: Antonio Preziosi racconta Leone XIV.

Al Museo Diocesano, presentazione della monografia "Jole Rodelli Papuli. Artista a Terni nella seconda metà del Novecento" - Tenere viva la memoria e rendere disponibile al grande pubblico l’opera di una artista, interprete della storia del territorio ternano: questo è l’intento che ha animato la pubblicazione della ... Riporta ilmessaggero.it

Opera con vista - Prosecuzione dell'esposizione tematica Opera con vista, sempre diretta da Stefania Pieralice, già curatrice di diversi padiglioni in Biennale di Venezia Arte. Come scrive itinerarinellarte.it