Ternana Stefano Bandecchi | La società è in mani giuste L' allenatore non sa gestire la squadra dico ai dirigenti di iniziare a pensare a Defendi
Conferenza stampa convocata dal sindaco Stefano Bandecchi nella tarda mattinata di mercoledì 24 settembre sul tema sanità. Sul finire si è parlato anche del progetto stadio-clinica e di come ha influito nella cessione della Ternana calcio alla famiglia Rizzo.“La Ternana aveva 14 milioni di debito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: ternana - stefano
Ternana, Stefano Bandecchi: “La cessione societaria si sta completando regolarmente, presto novità ma serve riservatezza”
Ternana, Stefano Bandecchi: “I rossoverdi stanno nella m****, non si fa l’atto della cessione”
Cessione Ternana: “Stefano Bandecchi riferisca in Consiglio comunale”. Quando il regolamento ‘prevale’ sul buonsenso
Ternana, il presidente D’Alessandro premiato per il progetto “Sport e cultura”. Nella giornata di ieri, 7 novembre, presso l’aula magna dell’università Armando Curcio di Roma il Presidente della Ternana Calcio, Stefano D’Alessandro ha ricevuto il premio per il - facebook.com Vai su Facebook
: i convocati di mister Stefano Cassani #FinoAllaFine #avantiCarpi @seriecofficial - X Vai su X
Ternana, Bandecchi: «Liverani non sa gestire la squadra, propongo Defendi» - ) Il primo cittadino di Terni Stefano Bandecchi mercoledì mattina, durante una sua conferenza stampa sul tema sanità, è tornato a parlare anche della Ternana: «Oggi secondo me è nelle ... Secondo umbria24.it
Ternana, Bandecchi annuncia la data del closing: ecco chi è il nuovo presidente - Stefano Bandecchi, sindaco di Terni ed ex patron della Ternana, ha rotto il silenzio nelle ultime ore, confermando pubblicamente che il closing avverrà "lunedì", lasciando intendere la chiusura delle ... Lo riporta tag24.it