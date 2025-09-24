Ternana Stefano Bandecchi | La società è in mani giuste L' allenatore non sa gestire la squadra dico ai dirigenti di iniziare a pensare a Defendi

Conferenza stampa convocata dal sindaco Stefano Bandecchi nella tarda mattinata di mercoledì 24 settembre sul tema sanità. Sul finire si è parlato anche del progetto stadio-clinica e di come ha influito nella cessione della Ternana calcio alla famiglia Rizzo.“La Ternana aveva 14 milioni di debito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it