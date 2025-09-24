Ternana il debutto ‘sobrio’ di Claudia Rizzo ed i primi impegni della proprietà | prende forma il nuovo assetto

Un esordio ‘sobrio’ per la presidente della Ternana Claudia Rizzo, lontana dai riflettori mediatici. Un aspetto sicuramente positivo se pensiamo ai recenti precedenti. Entrata verso le 18 allo stadio Libero Liberati ha assistito alla vittoria dei rossoverdi dalla tribuna, senza rilasciare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il debutto al cinema è previsto per il giorno della festa: il 2 ottobre del 2025. Un docu-film dal titolo: "Un secolo da fere" al Politeama Lucioli di via Roma, che racconta la storia della Ternana Calcio 1925-2025. - facebook.com Vai su Facebook

Ternana, attesa per il debutto in rossoverde di Claudia Rizzo: le novità dall'organigramma societario - La giovane imprenditrice infatti è attesa in città per un primo confronto con staff e giocatori oltre che dirigenti e dipend ...

La Ternana riprende la Torres nella ripresa. Primo punto per Claudia Rizzo seduta in tribuna - I rossoverdi conquistato un pari in Sardegna: padroni di casa avanti con Musso, Dubickas prima sbaglia il rigore ma poi rimedia ...