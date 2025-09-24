terme davanti al giudice del lavoro

E’ iniziata ieri mattina in tribunale a Forlì davanti al giudice del lavoro Agnese Cicchetti la procedura per tentare la conciliazione fra Terme Santa Agnese spa, cinque lavoratori che fanno capo al sindacato Cisl e una alla Cgil. L’azienda ha presentato ricorso perché non vuole pagare ai lavoratori quanto stabilito dall’ Ispettorato del lavoro. Si tratta della nota vicenda relativa alle gravi inadempienze nella gestione del personale riscontrate nel 2021 dall’Ispettorato del Lavoro che hanno portato a sanzioni per 227.000 euro a carico della società controllata dal Comune di Bagno di Romagna (che detiene il 68% delle quote azionarie) e al riconoscimento di crediti ai dipendenti per 318. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

