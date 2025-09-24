Tentano il furto in un' auto in sosta ma vengono visti | due denunciati

Cercano di rubare un'auto in sosta ma vengono notati e poi denunciati. È successo all'alba dello scorso 9 settembre in centro a Monfalcone. Sono stati i carabinieri di Ronchi dei Legionari, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile, a fermare i due cittadini stranieri, responsabili del tentato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: tentano - furto

