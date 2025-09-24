Tentano il furto in una nota pizzeria presi sul fatto dai carabinieri

MASSA – Tentano il furto in una pizzeria di Avenza, arrestati in due. I carabinieri del nucleo investigativo di Massa, nella mattinata del 17 settembre, hanno fermato due italiani per tentato furto aggravato all’interno di una nota pizzeria di Avenza. I militari dell’arma, dopo aver ricevuto la denuncia della proprietaria della pizzeria che segnalava di aver subito alcuni furti all’interno del locale, senza notare segni di effrazione, si sono subito attivati e, di notte, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi del locale per verificare eventuali intrusioni. Alle prime ore del giorno hanno notato due soggetti che si sono avvicinati al locale e, mentre uno di loro si è fermato all’esterno per fare da palo il suo complice è entrato con la chiave (trafugata qualche tempo prima dal bancone del locale) all’interno dell’esercizio per asportare merce e denaro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it