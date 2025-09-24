Tenta di entrare in casa di una donna incinta | polizia municipale evita il linciaggio
Un uomo tenta di entrare in casa di una donna incinta: bloccato dalla polizia municipale prima del linciaggio dei residenti. Succede in via Matteotti a Marcianise.Secondo quanto ricostruito, l’uomo - noto nel quartiere della stazione per le sue intemperanze - avrebbe cercato di forzare la porta. 🔗 Leggi su Casertanews.it
MARCIANISE. Tentata irruzione in casa: paura per una donna incita, fermato un uomo - MARCIANISE – Grande spavento nella giornata di ieri in Corso Matteotti a Marcianise, dove un uomo di circa trent’anni ha cercato di entrare con la forza in casa di una donna incinta. Riporta casertace.net
Tenta di entrare in casa della ex, arrestato a Padova - Un cittadino moldavo è stato arrestato dai carabinieri di Vigodarzere per aver tentato di entrare con violenza nella casa dell'ex moglie, in zona Arcella a Padova, in presenza della figlia minorenne. Secondo ansa.it