Tensione tra tifosi a Nizza i francesi attaccano | A Roma solo la Lazio

Ripartono le notti europee per i tifosi della Roma, e la prima trasferta dell’anno in quel di Nizza non sembra essere delle più tranquille. Già dalle disposizioni degli ultimi giorni ( dal Meeting Point alle navette ), si era capito come le autorità locali temessero eventuali scontri, e la tensione tra tifosi è salita già il giorno prima del match: intorno alle 22:30 si è materializzato un contatto tra ultras del Nizza e sostenitori giallorossi a Piazza Massena, un qualcosa che ha costretto la Polizia ad intervenire con gli spray urticanti per stroncare sul nasce qualsiasi tipo di problema. Le autorità hanno fermato ed identificato alcuni soggetti prima che la situazione degenerasse, anche se i tifosi francesi hanno continuato a provocare al grido di “A Roma solo la Lazio”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
