Tennistavolo In serie A2 Bilancio in chiaroscuro per la società del presidente bellotti L’Apuania parte male col Romagna poi si riscatta contro le romane dell’Eureka

Una sconfitta e una vittoria sono il bilancio della squadra femminile della Apuania Tennistavolo nel primo concentramento della nuova stagione del campionato nazionale di A2. Nella prima uscita del girone C, come da calendario programmata in casa della società carrarese al palazzetto dello sport di Avenza, le ragazze gialloazzurre hanno subito un pesante 4-0 dall'Alfiere Romagna di Forlì, ma si sono rifatte nel secondo incontro (in ciascuno dei cinque concentramenti previsti, ogni squadra gioca due incontri) dove hanno battuto 4-2 le romane dell'Eureka. La squadra del presidente Guglielmo Bellotti non schiera Pamela Bellari e Matilde Bellatalla, ma fa debuttare il neo acquisto, l'ungherese Mirella Trunger.

