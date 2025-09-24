Il Tennis Club Faenza ha chiuso al quarto posto le finali nazionali del campionato italiano a squadre Under 14 maschile, svoltesi nel week end a Sanremo. Il risultato ottenuto dalla squadra composta da Diego Tarlazzi, Marco Menichetti e Matteo Leone Geri, e guidata dal maestro Mattia Bandini, è il migliore a livello giovanile degli ultimi anni. Nei quarti di finale la squadra faentina si è imposta 2-1 sul Tc Rungg di Appiano (Bolzano). Dopo la sconfitta di Menichetti nel singolo contro Lukas Kirchlechner per 6-2 6-2, e il successo di Tarlazzi contro Pietro Dolcetta-Capuzzo per 6-3 6-3, il punto decisivo è arrivato nel doppio, dove Tarlazzi e Menichetti hanno superato Lukas Kirchlechner e Daniele Francia 6-4 6-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis. U14, Faenza è quarta ai Campionati italiani