Tennis Sinner riparte da Pechino | ho lavorato su qualcosa di nuovo

Roma, 24 set. (askanews) – Jannik Sinner è pronto a tornare in campo al torneo ATP di Pechino, dove ha già trionfato nel 2023 e raggiunto la finale nel 2024. Il tennista italiano, reduce da una stagione altalenante, ha dichiarato di aver lavorato su “qualcosa di nuovo” durante la pausa estiva, concentrandosi principalmente sul miglioramento del suo gioco in campo. Sinner ha sottolineato che i cambiamenti riguardano il lavoro tecnico e tattico, mentre l’organizzazione del team e la routine quotidiana sono rimaste invariate. Inoltre, ha accennato all’arrivo di un nuovo fisioterapista, Alejandro Resnicoff, con il quale sta collaborando per ottimizzare la sua condizione fisica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tennis - sinner

