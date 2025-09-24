Tennis | l’evento presentato nella sede del circolo assieme ai rappresentanti di Bper Al Marfisa un corso per ragazzi con disabilità

Il Tennis Club Marfisa parteciperà al Ferrara Sport Festival con un “Corso di tennis per bambini e ragazzi con disabilità” da domani a domenica. L’evento è stato presentato nella sede di via Saffi alla presenza dell’assessore allo sport Francesco Carità, ai rappresentanti della Bper che supporta l’iniziativa del Club e dai responsabili dell’Associazione Il Nodo. Il primo a prendere la parola è stato Carità, che ha sottolineato il grande lavoro lungo un anno profuso per organizzare i quattro giorni di un Festival che vuole essere un ulteriore biglietto da visita per la candidatura Ferrara Città Europea dello Sport nel 2027”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

