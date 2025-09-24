Tennis esiti del torneo di 4ª categoria di Porto Santa Margherita
A Porto Santa Margherita concluso il torneo di 4ª categoria di fine stagione, con 52 giocatori coordinati e diretti da Mauro Cenedese. Nel maschile sorprende tutti il giocatore del Republic di Jesolo Andrea Borin che con 7 vittorie sbaraglia tutti i suoi avversari. L’ultimo a cedere le armi, è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
