tennis berrettini ritorna alla vittoria a tokyo

Dopo oltre 1000 giorni. Si rivede, vincente, Matteo Berrettini. Dopo l’ennesimo problema fisico e lo stop, l’azzurro era già rientrato settimana scorsa in Cina, perdendo. Nella notte italiana, il romano, scivolato alla posizione numero 56 del ranking ha ottenuto un’importante vittoria all’ATP 500 di Tokyo. Berrettini si è infatti imposto, in meno di due ore, sullo spagnolo spagnolo Jaume Munar per 6-4;62. È la prima vittoria dagli Internazionali d’Italia e dal successo all’esordio su Jacob Fearnley del maggio scorso (era il 10 maggio). Ora, agli ottavi Berrettini sfiderà il vincente della sfida tra Casper Ruud, testa di serie numero 4 e la wild card giapponese Shintaro Mochizuki (106 Atp). 🔗 Leggi su 361magazine.com

