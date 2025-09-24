Temptation Island 2025 nel secondo speciale il problema rimane sempre quello | sapevamo già tutto

Secondo e (forse) ultimo appuntamento con il reality di Canale 5. Quella tra Sonia e Simone è l’unica storia che vale la pena di raccontare; le altre coppie dimostrano di non essere poi così interessanti. E gli spoiler ci hanno rovinato di nuovo la festa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Flavio Ubirti incanta Temptation Island 2025: un debutto da protagonista

Temptation Island, le pagelle: fiocco blu per Sonia B. (8), Alessio e Sonia M. resistono (7), Maria Concetta spietata (5) - facebook.com Vai su Facebook

Direttamente da #TemptationIsland il faccia a faccia tra Sarah, Valerio e Ary e Rosario e Lucia! Avete visto cosa è successo? Cliccate subito QUI #UominieDonne - X Vai su X

Temptation Island 2025, nel secondo speciale il problema rimane sempre quello: sapevamo già tutto; Temptation Island e poi... e poi, le pagelle: Valentina e Antonio, il trionfo imprevisto (9). E Bisciglia è un gigante (8); Temptation Island e poi… e poi…: cosa è successo nella seconda puntata.

Temptation Island 2025, nel secondo speciale il problema rimane sempre quello: sapevamo già tutto - Nella seconda puntata di Temptation Island abbiamo visto la “linea comica” della scorsa edizione: gli avvocati Sonia e Alessio, il terrapiattista Simone e la sua compagna Sonia, e poi i siciliani ... fanpage.it scrive

Cosa è successo nella seconda puntata di “Temptation Island e poi… e poi…”: le pagelle - Ultima coppia rimasta, ma mica per caso: Maria Concetta e Angelo hanno scritto il capitolo meno frizzante di questo viaggio nei sentimenti. Come scrive iodonna.it