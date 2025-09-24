Temporali ancora in agguato | allerta meteo prolungata fino a giovedì

Non si placa l'allerta meteo che ha colpito il nostro territorio. Anche oggi, mercoledì 24 settembre, Regione Lombardia ha diramato un bollettino di criticità di colore giallo: l'allerta per rischio temporali forti sarà in vigore dalle 14 sino alle 6 di giovedì 25 settembre; quella per rischio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it