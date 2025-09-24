Temporali allerta meteo del Comune

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a partire dal pomeriggio di oggi e per le successive 24 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da: rovesci di forte intensità; frequente attività. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: temporali - allerta

Maltempo oggi nelle Marche: allerta gialla per temporali in tutta la regione

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Maltempo: la Puglia, escluso il Salento, fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Mercoledì 24 settembre Persistono piogge e temporali sull'Italia Allerta ARANCIONE meteo-idro in Veneto Allerta GIALLA in quindici regioni. Leggi l’avviso meteo del 23 settembre bit.ly/23set25Avviso - facebook.com Vai su Facebook

#Allertagialla per rischio idrogeologico per temporali. Allerta di #Protezionecivile per criticità ordinaria valido dalle 14 alla mezzanotte di martedì 23 settembre https://comune.oristano.it/it/novita/notizia/Allerta-gialla-per-rischio-idrogeologico-per-temporali-0000 - X Vai su X

Temporali, allerta meteo del Comune; Allerta meteo temporali 23-24 settembre; Allerta Arancione per temporali.

Empolese Valdelsa, allerta meteo gialla: possibili temporali e forti raffiche di vento - La Sala Operativa della Protezione Civile della Toscana ha prorogato fino al pomeriggio di domani, martedì 23 settembre, l’allerta meteo di codice giallo ... Riporta gonews.it

Temporali e rischio idrogeologico, prorogata l'allerta meteo in parte dell'are fiorentina - La Regione Toscana ha prorogato l'allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti, fino a domani, mercoledì 24 settembre, sulla sola area Arno- 055firenze.it scrive