Tempo in peggioramento sulla Puglia | in arrivo piogge sparse e temporali
La lunga parentesi di bel tempo che ha caratterizzato anche questi primissimi giorni d'autunno sembra essere destinata a concludersi. Già a partire da oggi, 24 settembre, potrebbero arrivare le prime precipitazioni, ma un cambio di scenario ancora più netto dovrebbe verificarsi nel weekend.Già. 🔗 Leggi su Baritoday.it
