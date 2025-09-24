Tempeste elettriche e nubifragi | fiumi di fango in strada frane e allagamenti

È stata una lunga giornata di maltempo quella appena trascorsa nel Bresciano. Come da previsioni, le precipitazioni si sono scatenate con picchi di oltre 100 mm di pioggia nei territori di Franciacorta, Sebino, Valtrompia e Bassa Bresciana. In Valtrompia si sono verificare intense grandinate con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tra il 18 e il 19 settembre 1941, la Terra fu investita da una delle più intense tempeste geomagnetiche mai registrate. Un evento che, in piena Seconda guerra mondiale, colpì società, scienza e persino la cronaca quotidiana. Tutto iniziò pochi giorni prima, qua

Il Politecnico di Torino predice le tempeste solari con l'intelligenza artificiale

Nubifragio a Ischia: strade come fiumi, auto trascinate via. Allagamenti anche a Procida e Capri - Ischia sott'acqua per un nubifragio abbattutosi in mattinata che ha allagato l'intera isola in poco più di un’ora. Lo riporta napoli.repubblica.it