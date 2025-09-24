Tempeste elettriche e nubifragi | fiumi di fango in strada frane e allagamenti

Bresciatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una lunga giornata di maltempo quella appena trascorsa nel Bresciano. Come da previsioni, le precipitazioni si sono scatenate con picchi di oltre 100 mm di pioggia nei territori di Franciacorta, Sebino, Valtrompia e Bassa Bresciana. In Valtrompia si sono verificare intense grandinate con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tempeste - elettriche

Tempeste elettriche e nubifragi: fiumi di fango in strada, frane e allagamenti; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde; TEMPORALI e GRANDINATE giovedì 26, le zone colpite.

Nubifragio a Ischia: strade come fiumi, auto trascinate via. Allagamenti anche a Procida e Capri - Ischia sott'acqua per un nubifragio abbattutosi in mattinata che ha allagato l'intera isola in poco più di un’ora. Lo riporta napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Tempeste Elettriche Nubifragi Fiumi