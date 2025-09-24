Tempesta d’amore anticipazioni tedesche | è davvero finita tra Alexandra e Chrisotph? Le ultime news

Tra le vicende che in questi giorni fanno trattenere il fiato ai molti fans di Tempesta d’Amore c’è sicuramente quella che vede protagonisti Christoph Saalfeld ed Alexandra Schwarzbach. Dopo essere stati insieme a lungo, i due si sono allontanati, e nella vita della donna è entrato Tom Dammann. Ma la possibilità di un ritorno di fiamma tra loro sembra essere dietro l’angolo. Tempesta d’amore, spoiler: la crisi tra Tom e Alexandra si fa sempre più evidente. Alexandra è reduce da un periodo decisamente traumatico: la grave ustione che l’ha sfigurata prima, e la scoperta del tradimento di Christoph con Yvonne poi, l’hanno portata ad allontanarsi dall’albergatore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

