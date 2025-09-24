Tema ’Sicurezza’ | Pochi organici? Chieda al governo
Scontro politico acceso sul tema della sicurezza in Amiata, dopo le dichiarazioni della candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Guendalina Amati, che aveva puntato il dito contro i sindaci amiatini accusandoli di inerzia di fronte alla carenza di personale tra le Forze dell’ordine sul territorio. Immediate le repliche da parte del Pd che ribalta le accuse e chiama direttamente in causa il governo nazionale. "La sicurezza non può sempre essere usata per parlare alla pancia della gente — dicono dal coordinamento Pd dell’Amiata Grossetana — ma deve essere affrontata con serietà e responsabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
