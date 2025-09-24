Tecnologia visione e passione per la nautica | l’innovazione torna in scena

Anche quest’anno, Supremasea è stata protagonista del Salone Nautico di Genova, uno degli eventi più attesi nel settore. Dal 18 al 23 settembre 2025, il team dell’azienda ha offerto un’esperienza immersiva nel mondo dell’innovazione nautica, presentando nuove tecnologie, confrontandosi con professionisti del settore e condividendo una visione evoluta del futuro in mare aperto. La partecipazione di Supremasea non ha rappresentato solo una conferma, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. L’azienda ha puntato a presentare soluzioni che hanno ridefinito performance, affidabilità e design delle imbarcazioni, offrendo sistemi capaci di elevare l’esperienza di bordo, semplificarne la gestione e garantire prestazioni ottimali in ogni condizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tecnologia, visione e passione per la nautica: l’innovazione torna in scena

TRIGON TOP VISION: visione avanzata per assetti di precisione. Tecnologia e innovazione si fondono nel sistema assetto ruote TRIGON TOP VISION di Mondolfo Ferro. Grazie alle 4 telecamere digitali HD e al design compatto, garantisce prestazioni elevate

