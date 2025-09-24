Bologna, 24 settembre 2025 – La Tecnoform è salva, la storica azienda bolognese di Crespellano in Valsamoggia che produce arredamenti interni per camper, roulotte e caravan era in liquidazione giudiziale e dalla metà di maggio in esercizio provvisorio. A dare la buona notizia è la Fillea-Cgil di Bologna: oggi in Tribunale si è conclusa l'asta con l'aggiudicazione del complesso aziendale a Tecwood Italia, del gruppo multinazionale Trigano, leader nei veicoli ricreazionali. L'operazione, spiega il sindacato, garantisce tutti i 129 posti di lavoro e il mantenimento dell'attività nell'attuale sito di Valsamoggia, come stabilito nell'accordo firmato domenica tra sindacati, rappresentanze aziendali e acquirente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tecnoform è salva, l’azienda di Crespellano è stata aggiudicata a Tecwood Italia