Teatro Tram di Napoli il 29 settembre l’inaugurazione della nuova stagione teatrale

Apre il sipario della Nuova Stagione Teatrale 20252026 del Teatro TRAM di Napoli diretto da Mirko Di Martino. Lunedì 29 settembre 2025, ore 10.00, Teatro TRAM, via Port’Alba 30 (metro Dante), inaugurazione della nuova Stagione Teatrale 202526. La stagione teatrale 2526 è segnata da una novità importante: l’associazione Teatro dell’Osso, che gestisce lo spazio, ha ottenuto da quest’anno il . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Teatro Tram di Napoli, il 29 settembre l’inaugurazione della nuova stagione teatrale

teatro - tram

Apre il sipario Stagione teatrale 2025/2026 del Teatro TRAM di Napoli; Esercizi di resurrezione, di e con Lorenzo Guerrieri, il 29 ed il 30 marzo 2025 al Teatro Tram di Napoli; La vostra invidia è la mia forza, di Marina Salvetti, dal 26 al 29 dicembre 2024 e dal 4 al 6 gennaio 2025 al Teatro Tram di Napoli.

