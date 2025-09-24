Teatro Storchi il cartellone autunnale debutta il 23 ottobre
A Modena, al Teatro Storchi e al Teatro delle Passioni, da ottobre a maggio, sono in programma 34 spettacoli di cui 8 produzioni, 8 coproduzioni, 18 ospitalità e, tra questi, 4 prime assolute e 2 prime nazionali.Gli spettacoli al Teatro StorchiAd alzare il sipario della Stagione 20252026 dal 23. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - storchi
Teatro Storchi / Teatro delle Passioni | Modena - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Storchi, il cartellone autunnale debutta il 23 ottobre; Al via la stagione 2025 dell'Ente De Carolis; Al via la stagione lirica autunnale 2025 dell’Ente de Carolis.