Teatro Regio di Torino ribaltata la condanna | il tenore Guenno è innocente

Si è chiusa con un’ assoluzione in Appello «perché il fatto non costituisce reato» la vicenda giudiziaria che vedeva imputato per turbativa d’asta Roberto Guenno, tenore del coro del Teatro Regio di Torino. Le contestazioni riguardavano presunte irregolarità per l’assegnazione, nel 2020, della gestione del marketing del Regio un’azienda milanese. Un anno fa Guenno era stato assolto dall’accusa di traffico di influenze relativa a un bando da 190 mila euro per la riconferma dell’ex sovrintendente William Graziosi. Le accuse che erano state rivolte a Guenno, esponente del M5s . Corista e sindacalista del Teatro Regio e candidato per il M5s alla Regione Piemonte e al Comune di Torino, Guenno era stato accusato di aver sfruttato le sue conoscenze – la pentastellata Chiara Appendino era sindaca – per favorire Graziosi in cambio di una promozione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

