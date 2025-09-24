Teatro ERT presenta la nuova stagione Del guardar lontano

“Del guardar lontano è il titolo della nuova progettualità. Tre parole che contengono contemporaneamente una dedica e un impegno: la dedica al drammaturgo, scrittore, poeta e narratore Giuliano Scabia, a stare nello spirito di avventura che illuminerà il nuovo operato della Direzione; e l’impegno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it