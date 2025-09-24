Team Of The Week TOTW 2 | I Giocatori della Settimana su FC 26 Ultimate Team!

È il momento di rafforzare le vostre rose! È stata svelata la Squadra della Settimana (TOTW) 2 di FC 26 Ultimate Team, con 24 nuovi oggetti giocatore potenziati che celebrano le performance eccezionali dei campionati reali. The big domestic leagues are rounding into form in style. #TOTW 2 has landed in #FC26 's Football Ultimate Team. #FUT pic.twitter.comMv5SNxrCDf — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 24, 2025 Questa settimana il centrocampo è d’élite, ma non mancano i difensori e attaccanti pronti a fare la differenza! Gli Headliner della TOTW 2. Ecco i giocatori con le valutazioni più alte che dominano questo secondo Team Of The Week: Giocatore OVR Ruolo Statistiche Chiave Debinha 89 LW TIR 87, DRI 87 Éder Militão 86 CB DIF 87, FIS 84 Ryan Gravenberch 86 CM DRI 86, FIS 82 Emirates Džhiktza 86 CDM DIF 86, FIS 82 Christian Pulisic 86 RM VEL 90, DRI 84 João Félix 84 ST DRI 87, TIR 83 La Squadra Completa e le Carte da Tenere d’Occhio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

