Tè di pace tra Carlo e Harry mentre Camilla resta gelida

Tra i corridoi ovattati di Buckingham soffia un vento inatteso: re Carlo III e il principe Harry si sono ritrovati davanti a una teiera fumante, dopo diciannove mesi di assenza reciproca. Il gesto ha il sapore dell'abbraccio, ma la riconciliazione, ancora fragile, resta appesa a un filo teso tra speranza e diffidenza. Un tè che .

Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?

Harry e Carlo, l’incontro (segreto) per la pace: «Primo passo verso la riconciliazione»

Harry e Re Carlo fanno pace? Ecco il primo incontro… fra i loro consiglieri

Il saluto dell'arcivescovo metropolita di Gorizia, monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, alla veglia per la pace in corso a Gorizia: Un caro saluto a tutti voi, presenti in questa piazza, per una preghiera per la pace. Una piazza divisa da un confine, fino a non

Carlo Cassola scrittore e fautore della pace: se ne parla in un incontro in biblioteca

Carlo e Harry un tè insieme per tornare padre e figlio; Harry a Londra prende il tè con il padre Re Carlo III dopo le tensioni; Harry un tè con papà Carlo dribblando i media Svolta dopo quasi due anni ma è gelo col fratello.

Re Carlo III e Harry, un té e un'ora di incontro per fare pace. «Mio padre? Sta benone grazie» - Il duca di Sussex ieri è stato accolto a Clarence House dal sovrano, prima di ripartire oggi per gli Usa. Riporta corriere.it

Harry e la doccia fredda di Re Carlo, la verità dietro l'incontro: «Nessuna tregua, il sovrano non torna indietro» - Harry e Re Carlo si sono ritrovati per un incontro a sorpresa, ma tra padre e figlio resta il gelo degli ultimi mesi. msn.com scrive