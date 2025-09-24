Taylor Mega | Rischio di andare in menopausa precoce ho deciso di congelare i miei ovuli

In un lungo video pubblicato su TikTok, Taylor Mega è tornata a parlare della tematica della fertilità. Dopo aver rivelato in passato di non poter avere figli in maniera naturale, l'influencer ha spiegato di aver deciso di congelare gli ovuli: "Con la prima terapia il mio corpo aveva subito uno stress allucinante. Ho deciso di congelarli adesso perché se non lo facessi me ne pentirei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: taylor - mega

Milano, l’influencer Taylor Mega indagata: ha mandato un malavitoso a minacciare l’ex

Taylor Mega indagata per un’estorsione da 50mila euro, ma ci scherza sopra: “Mi sta arrivando la bomba”

Taylor Mega è indagata per estorsione e diffamazione ai danni di un ex: cosa è successo

Taylor Mega in lacrime: "Non posso avere figli, congelerò gli ovuli" #24setttembre https://tgcom24.mediaset.it/people/taylor-mega-figli-congelamento-ovuli_103908354-202502k.shtml… - X Vai su X

Taylor Mega racconta le conseguenze della cura per la fertilità: “Ora ho una cisti di 5 cm, ciclo continuo e febbre. Mi sento debilitata e spaventata” “La ginecologa mi ha dato altre notizie tristi, ma non me la sento ancora di parlarne” - facebook.com Vai su Facebook

Il grande dolore di Taylor Mega: Perdo tanto sangue. Sono spaventata; Cosa è successo tra Taylor Mega e sua sorella Giada: la fuga con l’ex “psicopatico” e gli insulti via social; Taylor Mega, Jovanotti e Vittorio Feltri a Belve: le confessioni bomba dell'ultima puntata.

Taylor Mega: “Ho iniziato la terapia per il congelamento degli ovuli” - Taylor Mega racconta su TikTok il percorso che l’ha portata alla terapia per il congelamento degli ovuli: infertilità, dolore e un messaggio di consapevolezza alle donne ... Riporta 105.net

Taylor Mega: "Ho iniziato la terapia per congelare gli ovuli" e si commuove. Il video - L'influencer poi spiega nei dettagli: “Ve lo racconto adesso perché ora ... Si legge su today.it