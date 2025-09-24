Taylor Mega | Non posso avere figli congelerò gli ovuli

L'influencer si commuove raccontando ai follower il delicato che sta attraversando: "Non mi perdonerei mai il fatto di non essermi data questa possibilità". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Taylor Mega: "Non posso avere figli, congelerò gli ovuli"

In questa notizia si parla di: taylor - mega

Milano, l’influencer Taylor Mega indagata: ha mandato un malavitoso a minacciare l’ex

Taylor Mega indagata per un’estorsione da 50mila euro, ma ci scherza sopra: “Mi sta arrivando la bomba”

Taylor Mega è indagata per estorsione e diffamazione ai danni di un ex: cosa è successo

Taylor Mega racconta le conseguenze della cura per la fertilità: “Ora ho una cisti di 5 cm, ciclo continuo e febbre. Mi sento debilitata e spaventata” “La ginecologa mi ha dato altre notizie tristi, ma non me la sento ancora di parlarne” - facebook.com Vai su Facebook

Taylor Mega: Ho iniziato la terapia per congelare gli ovuli e si commuove. Il video; Taylor Mega a cuore aperto: Non posso avere figli, sto valutando l'adozione; Taylor Mega: ”Soffro di infertilità. Ho fatto cure di ogni tipo”.

Taylor Mega: "Ho iniziato la terapia per congelare gli ovuli" e si commuove. Il video - L'influencer poi spiega nei dettagli: “Ve lo racconto adesso perché ora ... Lo riporta today.it

Taylor Mega: “Ho iniziato la terapia per il congelamento degli ovuli” - Taylor Mega racconta su TikTok il percorso che l’ha portata alla terapia per il congelamento degli ovuli: infertilità, dolore e un messaggio di consapevolezza alle donne ... Come scrive 105.net