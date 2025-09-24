Taylor Mega annuncia in lacrime la sua infertilità | Non posso avere figli in maniera naturale ho iniziato la terapia per congelare gli ovuli - VIDEO

L'influencer: "La ginecologa mi ha detto che c'è un'alta probabilità che io vado in menopausa precoce. Mi ha avvisato per fare assolutamente adesso il congelamento degli ovuli, altrimenti è probabile che in futuro non possa neanche più farlo" Taylor Mega ha annunciato la propria infertilità s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Taylor Mega annuncia in lacrime la sua infertilità: "Non posso avere figli in maniera naturale, ho iniziato la terapia per congelare gli ovuli" - VIDEO

Taylor Mega racconta le conseguenze della cura per la fertilità: "Ora ho una cisti di 5 cm, ciclo continuo e febbre. Mi sento debilitata e spaventata" "La ginecologa mi ha dato altre notizie tristi, ma non me la sento ancora di parlarne"

Taylor Mega: "Non posso avere figli, congelerò gli ovuli" - Taylor Mega racconta ai follower il delicato che sta attraversando: "Non mi perdonerei mai il fatto di non essermi data questa possibilità".

