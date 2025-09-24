Taxi e Ncc confronto a Bari con Anci Puglia | Servono regolamenti efficaci

Si è svolto a Bari, presso la sede di Anci Puglia, un primo incontro tra i rappresentanti della categoria Taxi e Ncc (Noleggio con Conducente) e i vertici regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’iniziativa è stata richiesta dalla Cna Bari-Bat (Confederazione Nazionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: taxi - confronto

Taxi variabili A Milano ci sono 5.189 licenze attive, a Roma 7.800. A Parigi, che ha meno abitanti e più linee metropolitane, siamo a quasi 20 mila. Risultato: niente attese infinite. Per non parlare dell'abissale differenza tra la cura delle auto e... - X Vai su X

Per molte persone con disabilità il taxi rappresenta l'unico mezzo di trasporto per potersi spostare: non trovarne di accessibili è un problema che limita il diritto alla mobilità - facebook.com Vai su Facebook

Taxi e Ncc, confronto a Bari con Anci Puglia: Servono regolamenti efficaci; Taxi, ecco le graduatorie per le 30 licenze a Bari. Ma resta la criticità sulle corse notturne; Bari: 27 ncc e taxi abusivi sanzionati dall'inizio del 2025.

Taxi e Ncc, confronto a Bari con Anci Puglia: "Servono regolamenti efficaci" - Bat, rappresenta l'avvio del tavolo di confronto fra i rappresentanti della categoria Taxi, 'Noleggio auto con conducente' e i vertici regionali dell'Associazion ... Come scrive baritoday.it

Taxi, aumenti tariffe fino al 16%. Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Bari: costi minimi più alti e sconti limitati - Tariffe su fino al 16% e solo 1522 nuove vetture in alcune delle principali città italiane, a cui si sommeranno qualche centinaia di doppie guide. Riporta ilmessaggero.it