Tassare i cani sarebbe un passo indietro per Trieste

Triesteprima.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ho letto con attenzione il dossier relativo alla possibile introduzione di una “tassa di scopo” per i proprietari di cani, motivata dai costi legati alla pulizia delle deiezioni canine e al decoro urbano. In qualità di cittadina e proprietaria di due cani adottati, sento il dovere civico di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tassare - cani

Cerca Video su questo argomento: Tassare Cani Sarebbe Passo