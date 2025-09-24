Tassare i cani sarebbe un passo indietro per Trieste
Ho letto con attenzione il dossier relativo alla possibile introduzione di una “tassa di scopo” per i proprietari di cani, motivata dai costi legati alla pulizia delle deiezioni canine e al decoro urbano. In qualità di cittadina e proprietaria di due cani adottati, sento il dovere civico di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: tassare - cani
Corriere della Sera. . Tassare i cani per mantenere pulito l’Alto Adige. È la proposta dell’assessore provinciale all’Agricoltura Luis Walcher contenuta in un disegno di legge che sarà presentato al consiglio provinciale: «La tassa ha senso perché con gli incass - facebook.com Vai su Facebook