Tassa di soggiorno per i cani residenti e non a Bolzano L'Enpa | Animali trasformati in bancomat fiscali

Bolzano dice addio al Dna obbligatorio dei cani e reintroduce la tassa annuale per i residenti e un’imposta di soggiorno di 1,50 euro al giorno per i “turisti a quattro zampe”. Non sono mancate le critiche dall’Enpa: "Scelta miope e ingiusta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tassa - soggiorno

Rebus proventi del turismo, Bonino chiede chiarezza sulla tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno. FdI: "Risorse da usare per ripulire la città"

Aigab su tassa soggiorno Roma, serve proroga di un mese, piattaforma Gecos non funziona

Si tratta di un nuovo disegno di legge dell'assessore altoatesino Luis Walcher che prevede l'addio definitivo all'esame del dna obbligatorio, il ritorno della tassa per i cani e, per la prima volta, l'introduzione di una tassa di soggiorno per i 'turisti a quattro zampe' - facebook.com Vai su Facebook

Bolzano, arriva la tassa di soggiorno per i cani residenti e turisti: a quanto ammonta - X Vai su X

Bolzano, arriva la tassa di soggiorno per i cani residenti e turisti: a quanto ammonta; Bolzano, in arrivo la tassa di soggiorno per i cani “turisti” e la tassa per quelli residenti; Tassa di soggiorno per i cani (residenti e non) a Bolzano. L'Enpa: “Animali trasformati in bancomat fiscali”.

Tassa di soggiorno per i cani (residenti e non) a Bolzano. L’Enpa: “Animali trasformati in bancomat fiscali” - Bolzano dice addio al Dna obbligatorio dei cani e reintroduce la tassa annuale per i residenti e un’imposta di soggiorno di 1,50 euro al giorno per i ... Secondo fanpage.it

Tassa per i cani (residenti e turisti) in Alto Adige per la troppa sporcizia? - Tasse di 100 euro l’anno per i padroni di cani residenti e di 1,50 euro al giorno per i turisti: la proposta dell’assessore Luis Walcher. Da meteo.it