Tassa di soggiorno per i cani residenti e non a Bolzano L'Enpa | Animali trasformati in bancomat fiscali

Bolzano dice addio al Dna obbligatorio dei cani e reintroduce la tassa annuale per i residenti e un’imposta di soggiorno di 1,50 euro al giorno per i “turisti a quattro zampe”. Non sono mancate le critiche dall’Enpa: "Scelta miope e ingiusta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

tassa soggiorno cani residentiTassa per i cani (residenti e turisti) in Alto Adige per la troppa sporcizia? - Tasse di 100 euro l’anno per i padroni di cani residenti e di 1,50 euro al giorno per i turisti: la proposta dell’assessore Luis Walcher. Da meteo.it

