Tariffa ho Mobile a 5,99€ per 100 GB e tutto senza limiti termina in pochi giorni

La tariffa ho mobile con chiamate ed SMS senza limiti e 100 GB al costo di soli 5,99€ al mese sta per terminare, sbrigati se vuoi attivare la tariffa low cost del virtuale Vodafone con costi di attivazione pari a 2,99€ per alcuni operatori e SIM gratis. È un’occasione che non puoi farti sfuggire, soprattutto se provieni da iliad od operatori virtuali, una delle migliori tariffe low cost del mercato. L’operatore virtuale di Vodafone propone la promozione ideale per chi naviga in streaming, usa i social o lavora in mobilità senza preoccuparsi dei limiti. TIM Mobile: 250 GB in 5G a 7,99€ al mese con minuti illimitati e giga senza limiti con fisso. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

