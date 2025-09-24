Taranto | rimosso tumore ovarico di quindici chili Paziente salva

Di seguito il comunicato: Una donna della provincia di Taranto è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso che ha permesso di rimuovere un tumore alle ovaie di circa 15 kg. La massa era stata diagnosticata a giugno, quando misurava meno di 30 centimetri. Nei mesi successivi, prima dell’intervento a settembre presso la Casa di cura Bernardini, la crescita era stata rapida fino a raggiungere i 50 centimetri, comprimendo gli organi interni e provocando serie difficoltà respiratorie e rischio di occlusione intestinale. L’operazione ha richiesto un lavoro coordinato e altamente specializzato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

