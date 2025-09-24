Taranto | rimosso tumore ovarico di quindici chili Paziente salva
Di seguito il comunicato: Una donna della provincia di Taranto è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso che ha permesso di rimuovere un tumore alle ovaie di circa 15 kg. La massa era stata diagnosticata a giugno, quando misurava meno di 30 centimetri. Nei mesi successivi, prima dell’intervento a settembre presso la Casa di cura Bernardini, la crescita era stata rapida fino a raggiungere i 50 centimetri, comprimendo gli organi interni e provocando serie difficoltà respiratorie e rischio di occlusione intestinale. L’operazione ha richiesto un lavoro coordinato e altamente specializzato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - rimosso
A Taranto rimosso tumore di 15 kg da una donna, i dottori: “fare controlli e visite almeno annuali”
A Taranto rimosso un tumore ovarico di 15 kg
#Taranto, rimosso tumore alle ovaie da 15 chili: paziente salvata e già a casa - X Vai su X
UIL Taranto consegna a Emergency i fondi raccolti per Gaza: “Un impegno che continua” - facebook.com Vai su Facebook
Rimosso tumore ovarico di 15 kg a Taranto, paziente salva; Taranto. Rimosso tumore alle ovaie da 15 kg: paziente salva; Taranto: rimosso tumore ovarico di quindici chili Paziente salva.
Rimosso tumore ovarico di 15 kg a Taranto, paziente salva - Un tumore alle ovaie di circa 15 kg è stato rimosso con successo da una donna della provincia di Taranto, operata alla Casa di cura Bernardini. msn.com scrive
A Taranto rimosso tumore di 15 kg da una donna, i dottori: “fare controlli e visite almeno annuali” - Un tumore ovarico di circa 15 kg è stato rimosso con successo da una donna della provincia di Taranto, durante un complesso intervento chirurgico eseguito alla Casa di Cura Bernardini. Scrive fanpage.it