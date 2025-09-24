Taranto | in arrivo petroliera per prelievo e trasporto di 30mila tonnellate di greggio destinato all’aviazione militare israeliana presidio di protesta Usb e Cobas

Taranto: in arrivo petroliera per prelievo e trasporto di 30mila tonnellate di greggio destinato all'aviazione militare israeliana, presidio di protesta.

taranto arrivo petroliera prelievoTaranto, attesa al porto una petroliera con greggio destinato a Israele: sindacati chiedono lo stop - A Taranto sarebbe atteso per oggi l'arrivo della petroliera Seasalvia con un carico di 30mila tonnellate di greggio «destinato all’aviazione militare israeliana». Secondo msn.com

