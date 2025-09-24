Taranto | in arrivo petroliera per prelievo e trasporto di 30mila tonnellate di greggio destinato all’aviazione militare israeliana presidio di protesta Usb e Cobas

È stato chiesto un incontro urgente al prefetto, al commissario del porto, al presidente della Regione Puglia, al presidente della Provincia di Taranto e al sindaco di Taranto. Particolarmente significativa (foto in basso) la presenza al presidio di un lavoratore con la figlia sulle spalle. —– Di seguito la comunicazione di Usb Taranto: Presidio Usb e Cobas alle 19.00 di oggi all'ingresso del porto mercantile di Taranto, in vista dell'arrivo di nave petroliera impiegata nella consegna di 30.000 tonnellate di greggio destinato a aviazione militare israeliana.

