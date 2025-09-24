Taranto accusa | moglie colpita ripetutamente con un paletto metallico arrestato 71enne Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, su disposizione della Centrale Operativa, sono tempestivamente intervenuti presso un’abitazione privata a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. La chiamata indicava una violenta lite in corso tra le mura domestiche. All’arrivo della pattuglia, i militari dell’Arma hanno trovato una donna in evidente stato di shock e con segni fisici riconducibili a un’aggressione: presentava infatti ecchimosi, escoriazioni e contusioni diffuse, lesioni che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sarebbero state provocate poco prima dal marito, che l’avrebbe colpita ripetutamente con un paletto in metallo nel corso di una violenta lite familiare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

