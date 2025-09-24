Tanta paura per Simona Ventura minacciata di morte | la denuncia del marito insulti anche ai figli

Un episodio inquietante sta turbando la serenità di Simona Ventura e del marito Giovanni Terzi: la coppia è infatti vittima, da oltre tre anni, di ripetute minacce di morte e gravi insulti, anche rivolti ai figli. Una situazione che ha superato ogni limite di tollerabilità e che ha spinto Terzi a rendere pubblico l’accaduto attraverso i suoi canali social, con la speranza di incoraggiare anche altri a denunciare. La vicenda ha suscitato preoccupazione e solidarietà, mettendo ancora una volta in evidenza quanto l’odio digitale possa colpire duramente la vita privata di personaggi pubblici, senza alcun riguardo per la dignità e la sicurezza personale. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tanta paura per Simona Ventura, minacciata di morte: la denuncia del marito, insulti anche ai figli

