La nuova stagione televisiva è ufficialmente ripartita e, tra ritorni consolidati e nuovi esperimenti, Rai1 prepara il debutto di Tali e Quali, spin-off del fortunato Tale e Quale Show. Se la versione classica vede protagonisti personaggi noti che si cimentano nell’arte dell’imitazione canora, lo spin-off affida il palcoscenico a persone comuni, che possano sorprendere con performance spesso in grado di rivaleggiare con quelle dei professionisti che si sfidano nella versione madre dello show. Per anni a guidare il programma è stato Carlo Conti, volto ormai inscindibile dal format. Quest’anno, però, si registra un cambio di passo significativo: la conduzione passerà a Nicola Savino, che già nelle scorse settimane aveva lasciato intendere di essere pronto a raccogliere la sfida. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tali e Quali, Nicola Savino prende il posto di Carlo Conti che cambia ruolo: le novità

