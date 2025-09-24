Tale e Quale Show 2025 Carlo Conti | Speriamo di regalare un po’ di leggerezza agli spettatori

Carlo Conti presenta la nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’, il varietà in onda su Rai 1 dal 26 settembre. “Sarà tale e quale agli altri anni come dice il titolo. Speriamo di regalare un po’ di leggerezza il venerdì sera, far passare due ore di serenità con buona musica e divertimento”, ha detto il conduttore dagli studi Rai. “Come giudici ci saranno Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Poi dalla seconda puntata ci sarà un quarto giudice che cambierà di puntata in puntata. E un cast che è sempre più difficile fare perché non è semplice trovare i protagonisti per questo programma”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

