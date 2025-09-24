Tale e Quale Show 2025 al via il 26 settembre | concorrenti anche in coppia e giudici

Si accendono i riflettori sul Tale e Quale Show 2025, edizione numero 15 che vede ancora alla conduzione Carlo Conti, al via venerdì 26 settembre e trasmesso in diretta in prima serata su Rai1. “Siamo al 15esimo anno di Tale e Quale Show con parola d’ordine divertire e con l’obiettivo di allargare la forbice il più possibile e far vedere la stessa Tv insieme all’intera famiglia. Tale e Quale spesso ci è riuscito. Questa edizione di Tale e quale la dedichiamo a Pippo Baudo”. Così Carlo Conti durante la presentazione di Tale e Quale Show. Insinna-Cirilli in duetti impossibili. “Anche quest’anno il cast è valido. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tale e Quale Show 2025 al via il 26 settembre: concorrenti (anche in coppia) e giudici

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

I magnifici 11 (10 + 1) di Carlo Conti Tale e Quale Show è pronto a riaprire i battenti per una quindicesima edizione ricca di novità. Da venerdì 26 settembre in prima serata #Rai1 con la super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessi - facebook.com Vai su Facebook

gaia (@gaiamarrone2): "- 7 Tale e quale show 26 settembre Rai ..." - X Vai su X

Carlo Conti presenta la nuova stagione di Tale e Quale Show; Tale e Quale Show 2025, il cast ufficiale annunciato da Carlo Conti; Tale e Quale Show 2025, svelato il cast ufficiale: da Antonella Fiordelisi a Carmen di Pietro.

Carlo Conti stupisce tutti con Tale e Quale: il gesto prima del via - In partenza una nuova stagione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Lo riporta donnaglamour.it

Partecipare come pubblico a Tale e Quale Show è possibile: ecco come fare - Tale e Quale Show sta per tornare in televisione con una nuova e scoppiettante edizione: ecco come partecipare tra il pubblico. Da donnaglamour.it